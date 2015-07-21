Шокин: силовики проводят спецоперацию по задержанию высокопоставленных чиновников Минобразования
11:30, 21 июля 2015Общество
5467 0
Генпрокуратура, СБУ и МВД проводят спецоперацию по задержанию высокопоставленных чиновников Министерства образования и науки.
Шокин сообщил о спецоперации по задержанию чиновников Минобразования / Фото УНИАН
Об этом сообщил генеральный прокурор Виктор Шокин. "Сейчас в это время проходит спецоперация ГПУ, СБУ, МВД по задержанию высокопоставленных чиновников Минобразования", - заявил он.
Читайте такжеМинобразования увеличило госзаказ на обучение по военным и медицинским специальностям
"Там есть украинский центр оценивания качества образования и руководство этого центра совершило тяжкое преступление", - добавил Виктор Шокин.
Однако о каком преступлении идет речь, генпрокурор не уточнил.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter