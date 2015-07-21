Шокин: силовики проводят спецоперацию по задержанию высокопоставленных чиновников Минобразования

Об этом сообщил генеральный прокурор Виктор Шокин. "Сейчас в это время проходит спецоперация ГПУ, СБУ, МВД по задержанию высокопоставленных чиновников Минобразования", - заявил он.

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"Там есть украинский центр оценивания качества образования и руководство этого центра совершило тяжкое преступление", - добавил Виктор Шокин.

Однако о каком преступлении идет речь, генпрокурор не уточнил.