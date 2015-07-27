Порошенко хочет ввести новые звания для военных - "хорунжий" и "бригадный генерал"
13:35, 27 июля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость вводить новые воинские звания, которые соответствуют украинским традициям.
Президент Украины Петр Порошенко / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Министерстве обороны во время представления новой формы ВСУ.
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"Мне очень понравились во время нашей дискуссии инициативы, чтобы отойти от советской армии. Нам надо вводить свои, новые украинские традиции, в том числе и новые украинские звания. Поэтому замена "младшего лейтенанта" на "хорунжего" полностью соответствует украинским традициям и структуре воинских званий стран НАТО", - сказал Порошенко.
Также, по его словам, необходимо ввести звание "бригадного генерала".
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