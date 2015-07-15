НАТО проведет крупнейшие за последние 13 лет учения с участием 36 тысяч военнослужащих

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Учения под названием Trident Juncture планировались в течение нескольких лет, но в эти планы были внесены серьезные коррективы, направленные на то, чтобы протестировать готовность НАТО ответить на новые угрозы безопасности – необходимость в этом была продемонстрирована российской аннексией Крыма и распространением влияния на Ближнем Востоке и в Северной Африке таких радикальных группировок, как "Исламское государство".

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Учения пройдут в октябре-ноябре в Италии, Испании и Португалии, в прилегающих к ним водах и в их воздушном пространстве.

Как сообщал УНИАН, 7 июля в Черном море корабли 1-й военно-морской группы и 2-й постоянной противоминной группы Организации североатлантического договора (НАТО) начали обучение Breeze 2015.