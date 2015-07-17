Die Zeit: Никто не хотел, чтобы это случилось

Об этом пишет Элис Бота в своей статье "Никто не хотел, чтобы это случилось", опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Было жарко в тот день, когда мы искали место крушения Boeing 777 компании Malaysia Airlines в восточной Украине, и мы случайно были примерно в 130 километрах от места катастрофы. Но там не одно место катастрофы, а несколько; части самолета разлетелись на километры над пшеничными и подсолнечными полями, самолет, должно быть, распался еще в воздухе. 298 человек погибли 17 июля 2014 года, большинство из них были гражданами Нидерландов. Сегодня первая годовщина катастрофы, которая разрушила любые иллюзии по поводу того, что эта война – дело Украины, и Европы не касается.

Когда мы прибыли, почувствовали чрезмерное напряжение. Случившееся вызывало ужас, и на некоторое время сломалась логика войны, которая диктует, кто враг, а кто друг. Там был молодой сепаратист с автоматом Калашникова, который стыдился, когда он говорил о том, что ценные вещи жертв были украдены. Там были жители села Грабовое, которые приносили цветы на обломки и молились. Там были также шахтеры, люди Донбасса, которые после своей смены искали тела в полях. Позже они отдыхали и сидели рядом друг с другом, около 30 мужчин с покрытыми копотью лицами. У них не было согласия по поводу того, на какой они стороне, они предпочитали совсем не обсуждать политику. Но помочь они хотели, поэтому собирали человеческие останки в черные пластиковые мешки.

Но были и другие впечатления: чемоданы жертв были частично разграблены, кредитные карты украдены; бутылки виски из магазина Duty-Free были пусты, те, которые (какой абсурд!) остались целы после падения с высоты в несколько тысяч метров. Бородатый сепаратист, который позже стал всемирно известным, когда он высоко поднял мягкую игрушку, и, будучи мертвецки пьяным, размахивал перед нами пулеметом. И наблюдателей ОБСЕ изначально не пускали на место происшествия, но даже когда пускали, то ненадолго и только в сопровождении вооруженных боевиков.

Мы также видели, как не справлялись журналисты, возможно, из-за давления или из-за переутомления. Был один репортер, который перед включенной камерой перерыл багаж жертв; другие растоптали ограждения, потому что для своего сюжета они хотели позировать на фоне обломков. Третьи пошли так далеко, что показывали трупы, будто в другой части мира, в голландском городе Хилверсюм или в столице Малайзии Куала-Лумпур, не было отцов или жен, которые по-прежнему не знали, что случилось с их родственниками, но эти картины им никогда не забыть.

Наконец, за этим последовала борьба интерпретаций вины и ответственности. Ни одна из сторон не продемонстрировала сдержанности, но российская сторона бросила огромное количество дымовых гранат. Сначала в аккаунте, который приписывают российскому разведчику Игорю Гиркину, хвастались, что они сбили самолет и, кроме того, предупреждали всех, чтобы никто вообще не летал "в нашем небе" - позже запись была удалена. Тогда российская сторона утверждала, что самолет был сбит украинским истребителем. Когда из промежуточного доклада голландцев стало ясно, что, возможно, к сбиению причастна ракета БУК, российские СМИ сменили направление: украинский БУК вдруг стал израильской ракетой. Путаница подействовала. Многие читатели писали мне, потому что были неуверены, какие из многочисленных сообщений были правдивыми. Другие были недовольны, потому что у них складывалось ощущение, что там было место для предрассудков.

Улики не являются доказательством

Бесспорно, с самого начала было много улик, которые позволяли доказывать вину сепаратистов за сбиение. Утверждение России, что она никогда не поставляла ракеты Бук сепаратистам, было опровергнуто в докладе блоггера Элиота Хиггинса. По данным CNN, в итоговом докладе некоторые факты указывают на то, что стреляли из российского БУКа с территории сепаратистов. Но улики не являются доказательствами, и окончательный доклад будет опубликован только в октябре. Особенно мы, журналисты, не должны считать догадки достоверными, и не превращать улики в доказательства, какими бы убедительными они не казались.

Даже когда будет окончательный доклад, вероятно, останутся открытые вопросы. Возможно, родственникам погибших придется жить с большим количеством конъюнктивов, которые для них невыносимы. Но на один вопрос Владимир Путин мог бы с легкостью ответить уже сейчас. Путин убежден, что украинцы виноваты в сбиении Боинга 777. Почему же он тогда через год после крушения самолета отвергает международное расследование судом ООН – кратко отметив, что оно "преждевременно"?