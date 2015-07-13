Бойцы ПС использовали ребенка как заложника во время побега в лес под Мукачево - МВД

Об этом УНИАН сообщил представитель МВД Артем Шевченко.

“Двое подозреваемых, которые идентифицированы как бойцы из этой группы, попали в поле зрения милиции, когда заходили в магазин. Когда приехала совместная группа МВД и СБУ, они заметили наблюдение за собой и взяли ребенка 6 лет и под прикрытием этого ребенка пошли в лес, там ребенка они отпустили. Сейчас продолжается их преследование”, - сказал Шевченко.

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Он добавил, что инцидент произошел около часа назад в одном из сел Мукачевского района.

Также Шевченко добавил, что ребенок сейчас находится в безопасности.

Напомним, 11 июля в Мукачево произошел конфликт, по информации местных СМИ, между "Правым сектором" и людьми из окружения народного депутата Ланьо, со стрельбой.

В результате конфликта есть убитые и раненые, сейчас их количество уточняется.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов ПС после стрельбы скрываются в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.

Сегодня мэр Мукачево Золтан Лендел сообщил, что представители «Правого сектора» передали в город двух своих раненых бойцов и одного убитого.