Мэр Мукачево призвал горожан не паниковать, но быть бдительными

Об этом сообщил городской председатель Мукачево Золтан Лендьел, передает Mukachevo.net.

Читайте такжеПерекрыто движение на пункте ГАИ Нижние Ворота на границе Закарпатской и Львовской областей (фото)Городской председатель говорит, что люди могут вести себя свободно, и продолжать отдыхать. Однако, надо быть бдительными везде. Место событий, а это выезд из Мукачева в восточном направлении перекрыт силовиками.

По словам Золтана Лендьела, все еще ведутся переговоры сторон о сложении оружия. Подъезды к городу заблокированы. На месте патрулируют силовики.

"К счастью, ночь в Мукачево прошла спокойно и без инцидентов", - добавил мэр.