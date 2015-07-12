Мэр Мукачево призвал горожан не паниковать, но быть бдительными
09:54, 12 июля 2015Общество
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По итогам минувших суток в Мукачево было спокойно, конфликт удалось локализовать за пределами города.
Ночь в Мукачево прошла спокойно \ Facebook/Mustafa Nayyem
Об этом сообщил городской председатель Мукачево Золтан Лендьел, передает Mukachevo.net.
Читайте такжеПерекрыто движение на пункте ГАИ Нижние Ворота на границе Закарпатской и Львовской областей (фото)Городской председатель говорит, что люди могут вести себя свободно, и продолжать отдыхать. Однако, надо быть бдительными везде. Место событий, а это выезд из Мукачева в восточном направлении перекрыт силовиками.
По словам Золтана Лендьела, все еще ведутся переговоры сторон о сложении оружия. Подъезды к городу заблокированы. На месте патрулируют силовики.
"К счастью, ночь в Мукачево прошла спокойно и без инцидентов", - добавил мэр.
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