Der Spiegel: У Греции ровно пять дней

Об этом сообщает Николай Квасневский в своей статье "У Греции ровно пять дней", опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Ясно, как никогда, принимающие решения в ЕС заявили во вторник вечером: У нас есть план для грексита – если Греция в ближайшие дни не сделает никаких убедительных предложений по реформам, то не позднее воскресенья на саммите 28 государствами-членами ЕС будут приняты знаковые решения.

До сих пор он избегал ультиматумов, но вечером сказал это "громко и ясно", сообщил президент Совета ЕС Дональд Туск после трех с половиной часов на встрече глав государств и правительств еврозоны. О конечных сроках в последние несколько месяцев речь шла настолько часто, что эти слова уже не производят никакого впечатления на присутствующих. Но теперь ситуация в Греции изменилась: банки закрыты в течение нескольких дней, экономика зашла в тупик - страна прижата к стене.Аккредитационные карты, которые выдают в Брюсселе журналистам, как правило, действительны в течение только одного дня. Но на этот раз все по-другому: с этими картами доступ разрешен до конца месяца – кризисная дипломатия продолжается, но на этот раз с перспективой конца. В воскресенье. И у греческого правительства теперь больше нет места для игр.

Нет" его народа на референдуме не принесло премьер-министру Греции Алексису Ципрасу никакой пользы, это подчеркивают все: "Сегодня вечером позиция греков на переговорах была очень слабой", сказал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Европейская комиссия готова ко всему, был разработан даже подробный сценарий выхода Греции из еврозоны.

Но прежде чем это произойдет, Ципрас получит еще один шанс. Шанс на третью программу помощи, которая будет длиться несколько лет и, возможно, будет включать в себя двузначную миллиардную сумму, но ее предоставят только на очень строгих условиях. Детальный план был предоставлен 18 другими странами еврозоны:

В среду утром, Греция должна сделать официальную заявку о новой программе помощи в европейский стабфонд ESM.

Министры финансов еврозоны в среду в ходе телефонной конференции также обсудят, отвечает ли заявка требованиям и может ли она быть принята.

Затем Еврогруппа направит запрос в учреждения Европейского центрального банка (ЕЦБ), Международного валютного фонда (МВФ) и Еврокомиссии. Они обязаны предоставить три анализа: Подвержена ли стабильность еврозоны риску? Это является предпосылкой для программы ESM. Насколько высоки финансовые требования Греции на весь срок программы? И, как этого достичь с долговой устойчивостью?

До четверга, греческое правительство должно представить подробные предложения по реформам, похожие на документы, которые обсуждали в конце июня. Тем не менее, это уточнила также канцлер Ангела Меркель: Требования теперь гораздо выше.

Если все будет гладко, в субботу министры финансов еврозоны снова встретятся и рассмотрят документы, предоставленные греками, а также оценки институтов. В лучшем для Греции случае, они придут к положительному результату и будут рекомендовать лидерам глав и правительств возобновить переговоры о третьей программе помощи.

В воскресенье 28 государств-членов могут принять решение, о разработке долгосрочной программы, которая обяжет Грецию провести структурные реформы и поможет достичь нового экономического роста.

Если все на самом деле будет идти согласно этому плану, то в следующий понедельник начнется настоящая работа. Например, прежде чем федеральное правительство сможет начать переговоры, это должен одобрить бундестаг, - впрочем, как позже и возможный исход.

У всей еврозоны только одна неделя, чтобы подготовить этот сложный договор – поскольку уже 20 июля нужно перечислить оплату ЕЦБ, которую ни в коем случае нельзя отложить. Конечно, можно найти способы добыть деньги, говорят участники переговоров – но без согласия на долгосрочную программу, не будет никакого бридж-финансирования, пока не начнется программа. Разорвать этот порочный круг – без финансирования никакой программы, без программы никакого финансирования – первое задание еврозоны.

Тем не менее, если что-то пойдет не так в ближайшие пять дней, то евро-судьба Греции фактически предрешена. И многие из участников считают это наиболее вероятным сценарием: "Я не чрезвычайно оптимистична в этом вопросе", сказала канцлер поздно вечером во вторник, и даже Франсуа Олланд, президент Франции и непоколебимый оптимист, назвал грексит "не решением, но возможным последствием".