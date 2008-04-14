В БЮТ уверяют, что Турчинов не снимет кандидатуру ни при каких обстоятельствах

Народный депутат, член фракции БЮТ Павло МОВЧАН отвергает распространенную в СМИ информацию о том, что кандидат в мэры Киева от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ может снять свою кандидатуру.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

П.МОВЧАН отметил, что в БЮТ существует «четкая линия на победу на досрочных выборах в столице» и А.ТУРЧИНОВ не снимет свою кандидатуру ни при каких обстоятельствах.

«Мы абсолютно убеждены, что следующим мэром Киева станет Александр Валентинович ТУРЧИНОВ», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня радио «Свобода» распространила комментарий П.МОВЧАНА, в котором он не исключил снятия кандидатуры А.ТУРЧИНОВА с выборов мэра Киева.

«Мне кажется, что здесь надо много приложить усилий, или искать понимания с одним из тех, кто имеет сегодня высший рейтинг. Поскольку маленький период для старта не дает возможности раскрутить претендента на эту должность Александра ТУРЧИНОВА. Бесспорно, будут договоренности» – цитирует слова П.МОВЧАНА радио “Свобода”.