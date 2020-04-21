Кличко отстранил своего первого заместителя из-за коррупционного скандала

На время расследования относительно возможного взяточничества в КГГА мэр возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы госадминистрации на Валентина Мондриевского.

Киевский городской голова Виталий Кличко отстранил первого заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Николая Поворозника от исполнения обязанностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Городская власть открыта и всегда сотрудничает с правоохранительными органами в предотвращении коррупции. В расследовании дела о первом заместителе председателя КГГА Николая Поворозника, в частности. Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то влиянии чиновника высокого ранга, которым является Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования. Я считаю это правильным шагом. Поэтому отстранил его от исполнения обязанностей", - отметил мэр.

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Кличко уточнил, что возложил исполнение обязанностей первого заместителя председателя КГГА на Валентина Мондриевского.

Он добавил, что столичная власть ожидает оперативного и беспристрастного расследования дела.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля поздно вечером источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ разоблачили первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника в вымогательстве неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.

Также, по информации источника, в помещениях КГГА состоялись обыски. По информации "ТСН", чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере 125 тыс. долл. Он действовал через посредника, который задержан сотрудниками СБУ при получении 60 тыс. долл. Также обсуждались планы получения 246 тыс. долл. по другим объектам строительства.

15 апреля Поворозник сообщил, что взяток не брал, а информация о неправомерной выгоде является ложью.