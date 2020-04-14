СБУ задержала первого зама Кличко: требовал 125 тысяч долларов взятки (фото, видео)

Сейчас в КГГА проводятся неотложные обыски.

Сотрудники Службы безопасности 14 апреля задержали первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника во время получения неправомерной выгоды в размере 60 тысяч долларов.

Читайте такжеЧиновника Минобороны арестовали за вымогательство взятки за командировку в миссии ООН в КонгоКак сообщает ТСН, всего чиновник через посредника требовал неправомерную выгоду в размере 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика.

Известно, что взятку он требовал за влияние на принятие решения относительно согласования градостроительных условий и ограничений. Спецслужащие задержали посредника после получения неправомерной выгоды в сумме

Также по данным следствия Поворозник вместе с сообщником планировали получить почти 250 тысяч долларов и с другого объекта строительства.

В настоящее время в КГГА проводятся неотложные обыски.