цей матеріал доступний українською

Полозов: Россия по каким-то причинам приостановила переговоры об обмене пленными

07:51, 10 апреля 2020
Политика
308 0
Россия приостановила переговорный процесс об обмене пленными / фото УНИАН

Российский адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов заявил, что Россия решила приостановить переговорный процесс по обмену пленными. Речь идет об украинцах, которых Россия незаконно удерживает на своей территории и в оккупированном Крыму.

О временной остановке переговорного процесса Николай Полозов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

Читайте такжеУдерживаемые боевиками ОРДЛО украинцы вернутся в течение ближайших месяцев - Ермак

"Переговорный процесс о передаче украинских политзаключенных российской стороной по какой-то причине приостановлен. Сейчас 120 украинских политзаключенных – украинцы, крымские татары - ожидают, что эти переговоры будут возобновлены, и у них будет шанс вернуться домой", – рассказал адвокат.

Он также отметил тот факт, что Украина в минских переговорах смогла договориться об освобождении украинцев, которых на оккупированном Донбассе удерживают боевики. Этого удалось достичь, несмотря на эпидемию и карантин.

"Как на меня, то в отношении украинских политзаключенных, находящихся в России, также можно дистанционно вести какие-то аспекты этого диалога", – отметил Николай Полозов.

Как сообщал УНИАН, во время недавних переговоров трехсторонней контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обмене пленными между Украиной и пророссийскими боевиками.

В частности, уже согласованы списки на обмен, а также дату – до Пасхи, которая в этом году будет 19 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter