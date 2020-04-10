Полозов: Россия по каким-то причинам приостановила переговоры об обмене пленными

Сейчас 120 украинских политзаключенных - украинцы, крымские татары - ожидают, что эти переговоры будут возобновлены.

Российский адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов заявил, что Россия решила приостановить переговорный процесс по обмену пленными. Речь идет об украинцах, которых Россия незаконно удерживает на своей территории и в оккупированном Крыму.

О временной остановке переговорного процесса Николай Полозов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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"Переговорный процесс о передаче украинских политзаключенных российской стороной по какой-то причине приостановлен. Сейчас 120 украинских политзаключенных – украинцы, крымские татары - ожидают, что эти переговоры будут возобновлены, и у них будет шанс вернуться домой", – рассказал адвокат.

Он также отметил тот факт, что Украина в минских переговорах смогла договориться об освобождении украинцев, которых на оккупированном Донбассе удерживают боевики. Этого удалось достичь, несмотря на эпидемию и карантин.

"Как на меня, то в отношении украинских политзаключенных, находящихся в России, также можно дистанционно вести какие-то аспекты этого диалога", – отметил Николай Полозов.

Как сообщал УНИАН, во время недавних переговоров трехсторонней контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обмене пленными между Украиной и пророссийскими боевиками.

В частности, уже согласованы списки на обмен, а также дату – до Пасхи, которая в этом году будет 19 апреля.