Вице-премьер уточнил, кто может согласовать создание "консультативного совета" с боевиками в Минске

По словам Резникова, финальное решение возможно только после согласования с Францией и Германией.

Так называемый "консультативный совет" в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске может быть создан после согласования на уровне советников "нормандской четверки".

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает "РБК-Украина".

Он отметил, что создание подобного "совета" должны одобрить представители Германии и Франции, поскольку ТКГ - это детище "нормандского формата".

"Финальное решение и подписание возможно только после согласия с этим немецкой и французской сторон. Они должны не просто одобрить, но еще и делегировать туда своих представителей в качестве участников-наблюдателей", - сказал он, отметив, что также должна быть реакция ОБСЕ.

"Для этого, как минимум, должны будут договориться политические советники. Если лидеры скажут "окей", то МИД каждой страны может уполномочить советников согласовать это решение. Как это оформят, я пока не знаю", - добавил Резников.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе при участии руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Они договорились подписать решение ТКГ по созданию в составе политической подгруппы консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии относительно выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате". Подписание должно было состояться на следующем заседании в Минске 25 марта.

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Позже издание "Зеркало недели" опубликовало копию протокола, подписанного в Минске 11 марта. Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета самостоятельно определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, РФ, ФРГ, Франции и ОБСЕ. При этом по 10 представителей от Украины и ОРДЛО будут иметь право решающих голосов, а по одному представителю от РФ, Германии, Франции и ОБСЕ - право совещательных голосов.

Через несколько дней около 60 депутатов от "Слуги народа" призвали президента Зеленского не допустить создание консультативного совета в политической подгруппе ТКГ в Минске.