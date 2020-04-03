"Многие" из нардепов находятся на самообсервации – замглавы фракции "Слуга народа"

По его словам, Верховная Рада – один из "чемпионов" по процентному соотношению заболевших коронавирусом к общему количеству депутатов.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отмечает, что после последнего внеочередного заседания Верховной Рады "многие" из депутатов находятся на самообсервации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-трансляции в рамках программы гражданской сети ОПОРА "Депутатский день".

"Верховная Рада - один из чемпионов по процентному отношению заболевших коронавирусом к общему числу депутатов: 6 или 7 депутатов, или 5 ... В отношении парламента это большая цифра", - подчеркнул Корниенко.

Он отметил, что "очень много людей автоматически попадают на самоизоляцию", - те, кто общался с этим депутатом, находился рядом с ним.

Корниенко подчеркнул: "Мы не знаем, чем закончится прошлое внеочередное заседание (оно началось 30 марта и закончилось в ночь на 31 марта - УНИАН) ... Потому что там, возможно, кто-то тоже был с этой инфекцией, и вокруг него много было людей. Мы там много времени вместе провели, больше 12 часов. Поэтому ждем сейчас, самообсервируемся".

Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат от «Слуги народа» Владимир Ватрас заболел COVID-19.