В "Слуге народа" прокомментировали возможность переноса осенних местных выборов

В то же время первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" предполагает, что на проведение выборов необходимо будет сократить финансирование.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не видит предпосылок для непроведения местных выборов осенью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-трансляции в рамках программы гражданской сети ОПОРА "Депутатский день".

Корниенко отметил, что на сейчас "нет никаких предпосылок, чтобы выборов не было".

"Мы понимаем, что в отличие от других стран, которые отменяют, переносят... У нас пока что выборы должны быть назначены на октябрь. И сейчас, даже при самых апокалиптичных прогнозах, пик эпидемии и различных условных карантинных мероприятий точно дальше июня-июля не должен продолжаться. Поэтому говорить о том, что выборы, которые в октябре, надо отменять в апреле, - это история не очень справедливая", - сказал он.

В то же время депутат отметил, что "другой вопрос - как они будут проводиться и в каком формате". "Здесь есть несколько факторов, мы их все знаем, мы их все обсуждаем... Как бы мы ни писали законодательство, как бы мы его ни оттачивали, какую мы модель ни выбирали, - если нет денег на выборы, то они будут проходить каким-то определенным образом", - отметил Корниенко и добавил, что выборы не могут не проходить за отсутствия средств.

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Говоря о бюджетных изменениях, которые обсуждались на прошлой неделе, он сообщил, что сейчас происходит работа с Бюджетным комитетом Верховной Рады, чтобы "попробовать заложить тот минимум, который, по нашему мнению с Центральной избирательной комиссией... позволит все-таки выборы провести".

"У нас есть несколько больших статей расходов на выборы, таких системных. И самая большая - это заработная плата членов комиссий и печать бюллетеней. Понятно, что эти две статьи, - возможно, какой-то из них надо будет не пожертвовать, но частично ее пересмотреть. Разумеется, что бюллетень нельзя напечатать другой стоимости, чем он стоит... Поэтому, соответственно, есть видение, как на эти выборы единовременно предложить определенные изменения в порядок финансирования выборов, в те статьи, которые за счет государства финансируются", - сказал Корниенко.

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Он отметил, что этот вопрос необходимо будет тщательно обсуждать с профильными организациями. "Мы сейчас находимся на этапе, когда мы проговариваем все с фракциями депутатскими, с коллегами. Я думаю, что на следующей неделе у нас будет консенсус внутри парламента по этому поводу", - отметил депутат.

Также, по его мнению, эти местные выборы из-за ситуации, которая сейчас сложилась в государстве, могут стать "шагом назад" в определенных технологических вопросах.

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