Москаль обвинил сотрудников СБУ во взломе своего сайта

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Москаля.

Согласно сообщению, несколько дней тому назад сайт взломан, и в ленту новостей вставлена почти полуторагодичной давности, за 1 марта 2014 года, информация о Виталии Маликове — нынешнем руководителе Антитеррористического центра, заместителе председателя СБУ.

"Заказчики этой грязной пиар-технологии мне известны — следы ведут на Владимирскую, 33 в Киеве", - передает пресс-служба слова Москаля.

Он уверен, что это сделано в интересах тех служащих, которым не нравятся новые кадровые назначения в ведомстве.

Губернатор Луганской области считает, что эта фальшивая новость была намеренно вставлена хакерами в раскрученный сайт, чтобы затем распространить ее, как компромат, в различных СМИ со ссылкой на его имя.

"Информационная "утка" уже удалена с моего сайта, поэтому я прошу СМИ не ссылаться на нее и убрать из своих сообщений", -говорит Москаль.

Губернатор Луганской области пообещал выяснить, кто является заказчиком взлома и обнародовать эту информацию.

"Я лично выясню, кто конкретно стоит за этим "спецзаданием" и так "отпиарю" его по-донбасски, что он запомнит свою спецоперацию до конца карьеры", - заявил Москаль.

Как сообщал УНИАН, Геннадий Москаль требует усилить контроль за линией разграничения для недопущения ее несанкционированного пересечения пешеходами и транспортными средствами в связи с резким усилением боевой агрессии террористов.