Москаль рассказал о "работе" диверсантов на Луганщине и просит СБУ усилить борьбу

Об этом сообщает пресс-служба Москаля.

Как отмечается, только за последние сутки ДРГ установили растяжки, взрывные устройства, а также обстреляли сотрудников МВД.

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"В частности, в пгт Новотошковском местный житель подорвался на растяжке, которую ДРГ установили возле колодца. В с. Кряковке Новоайдарского района БМП наехала на взрывное устройство, установленное ДРГ на дороге. Двое военных получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, 16 июня в 17:00 на дороге Трехизбенка – Лобачево боевики обстреляли сотрудников батальона МВД. В результате трое военнослужащих с тяжелыми огневыми ранениями были доставлены в больницу. Сотрудники батальона "Золотые ворота" дали достойный отпор, в результате чего ДРГ отступила.

В то же время, согласно сообщению, ночью боевики обстреляли из "Градов" и 122-миллиметровой артиллерии с. Троицкое. Зафиксировано возгорание домов и фермерских хозяйств. Это при том, что в селе военных нет. Данные уточняются, поскольку из-за обстрела пока что отсутствует связь.

По с. Орехово Попаснянского района, а также 25-му блокпосту, который находится рядом, было осуществлено более 30 минометных обстрелов. Убитых и раненых нет.