Москаль распорядился остановить подачу воды на оккупированную часть Луганской области

Такое решение принято в связи с отсутствием в Станично-Луганском районе электроэнергии по вине боевиков. Как говорится в сообщении пресс-службы Москаля, начиная со второй половины дня среды (3.06), в Станице Луганской и восьми близлежащих селах отсутствует электричество. Главная линия электропередач (ЛЭП), которая ранее обеспечивала район светом, перебита обстрелами.

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"Поэтому сейчас электроэнергия сюда подается по резервной линии из России через оккупированные территории. И Украина за этот свет исправно платит. Резервная ЛЭП повреждена на оккупированной территории, однако боевики не допускают туда ремонтников. Аварийные бригады уже несколько раз пытались добраться до места повреждений - безрезультатно", - отметил Геннадий Москаль.

Сейчас в Станице и части района из-за отсутствия света нет водоснабжения, весьма затруднена мобильная связь. В течение последних двух недель террористы, обстреливая украинские села, в трех местах повредили водопровод, подающий воду на оккупированную ими же территорию.

"Я предупредил тогда, что воду снова подадут только после того, как самозванцы с "ЛНР" своими силами и за свои средства устранят повреждения, лично гарантировал туда доступ и безопасность для аварийщиков. Однако вместо того, чтобы ремонтировать водопровод,"ЛНР" отключило Станице свет. Против нас начали коммунальную войну, и у меня не остается другого выхода, как полностью перекрыть подачу воды на оккупированную территорию. Сегодня с 9:00 утра это распоряжение выполнено", - добавил Геннадий Москаль.

Водоснабжение будет восстановление только после того, как в Станице появится свет с гарантиями его стабильной подачи.