Госкомпании - источник специфической коррупции, когда чиновники "сидят" на потоках - Яценюк

Госкомпании являются основным источником коррупции в стране.

Об этом в интервью изданию "Новое время" заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Причем это такая специфическая коррупция. Это политическая коррупция — сидеть на потоках. Правительство у нас коалиционное? Коалиционное. Под министерством - десятки, сотни компаний. Обязательно появляются политические партии, которые ставят туда своих людей. Воруют", - говорит он.

Яценюк считает, что госкомпании следует приватизировать, а в тех, которые имеют стратегическое значение для безопасности государства - нужно сменить менеджмент.

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"Но для того, чтобы туда пришел правильный менеджмент, нужно дать правильную оплату. Потому что на 10 тыс. грн никакой CЕO (генеральный директор - Ред.) туда не придет работать. И тут популисты в парламенте, если помните, в начале этого года ограничили размер зарплат в госкомпаниях. Это означает только одно: будут воровать в десять раз больше", - прогнозирует премьер.

Яценюк отмечает, что пока это ограничение сняли, и Айварас Абромавичус в Минэкономики работает над тем, чтобы привлечь кадры, но министерства саботируют подачу на номинационный комитет новых руководителей.

Полный текст интервью Арсения Яценюка читайте в выпуске журнала "Новое время" 26 июня.