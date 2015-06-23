В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси в Twitter.

"В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы Украина, Россия, ОБСЕ", - отметили в МИД Беларуси.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в Минске заседали три рабочие подгруппы по политическим, гуманитарным и экономическим вопросам Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Вчера президент Украины Петр Порошенко заявил, что сегодняшнее заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе будет особенным, поскольку накануне Совет министров иностранных дел стран – членов Европейского Союза принял решение о продлении действия санкций против России в связи с невыполнением Минских договоренностей.