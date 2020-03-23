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Рада в четверг проведет внеочередное заседание, рассмотрит антикоронавирусные законы – источники

22:51, 23 марта 2020
Политика
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Заседание, как сообщили источники в парламенте, состоится с участием президента / фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили источники в парламенте.

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По их данным, утром состоится заседание монобольшинства с участием президента Украины Владимира Зеленского, а после обеда депутаты перейдут к рассмотрению законопроектов в сессионный зал.

Главной темой заседания станет рассмотрение антикоронавирусных законопроектов.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 23 марта, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко написала в Facebook, что состоялось заседание Согласительного совета в онлайн-режиме, на котором обсуждался вопрос возможного внеочередного заседания Верховной Рады.

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