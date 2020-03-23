Внеочередное заседание ВР может состояться уже на этой неделе – нардеп

По его словам, большинство фракций выступают против введения чрезвычайного положения.

Заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк заявляет, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться на этой неделе.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы фракции "Голос" по итогам онлайн-совещания руководителей фракций и групп.

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"Внеочередное заседание Рады может состояться еще на этой неделе. Повестка дня согласовывается", - отметил Железняк.

Кроме того, он отметил, что во время заседания обсуждался отношение фракций к идее введения чрезвычайного положения. "Большинство фракций выступили категорически против введения чрезвычайного положения", - сообщил он.

Также, по словам Железняка, обсуждалось формирование законопроектов, которые должны быть приняты на внеочередном заседании и формат их принятия - формат заседания или голосования.

"Все эти вопросы обсуждались, финальное решение пока не принято. Ждем объявления внеочередного заседания", - констатировал Железняк.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 23 марта, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко написала в Facebook, что состоялось заседание Согласительного совета в онлайн-режиме, на котором обсуждался вопрос возможного внеочередного заседания Верховной Рады. «Относительно перспективы введения чрезвычайного положения и дистанционного голосования, а есть большая вероятность их введения, то «Европейская солидарность» категорически против, потому что видим в этом чрезвычайные риски для страны и демократии», - добавила она.