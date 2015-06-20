В Официальном журнале ЕС опубликовали решение о продлении санкций против оккупированного Крыма

В Официальном журнале Европейского Союза опубликовано решение о продлении на год санкций против оккупированного Россией Крыма.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, решение вступит в силу со следующего дня после опубликования.

"Решение будет действовать до 23 июня 2016 года", - сообщается в журнале.

Как сообщал УНИАН, решение о продлении санкций ЕС против Крыма было принято без обсуждения на заседании Совета по экономическим и финансовым вопросам 19 июня в Брюсселе.

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Санкции касаются импорта продукции, производимой в Крыму или Севастополе, инвестиций, туристических услуг, в частности, европейские круизные корабли не могут заходить в порты полуострова, кроме случаев чрезвычайной ситуации, экспорта определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетического сектора, а также связанных с разведкой, добычей и производством газовых, нефтяных и минеральных ресурсов.