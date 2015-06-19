ЕС продлил санкции против оккупированного Крыма еще на год

14:44, 19 июня 2015
Политика
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Европейский Союз принял решение, которым продлил санкции против аннексированного Крыма до 23 июня 2016 года.

ЕС / Фото УНИАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН, решение было принято в пятницу в Брюсселе в рамках заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам без обсуждения.

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Публикация решения ожидается в субботу.

Санкции касаются импорта продукции, производимой в Крыму или Севастополе, инвестиций, туристических услуг, в частности, европейские круизные корабли не могут заходить в порты полуострова, кроме случаев чрезвычайной ситуации, экспорта определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетического сектора, а также связанных с разведкой, добычей и производством газовых, нефтяных и минеральных ресурсов.

Ранее УНИАН сообщал, что постоянные представители стран-членов ЕС договорились продлить экономические санкции против России до 31 января следующего года. Также была достигнута договоренность, что еще на один год будут продлены санкции на инвестиции для оккупированного Крыма.

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