ЕС продлил санкции против оккупированного Крыма еще на год
Европейский Союз принял решение, которым продлил санкции против аннексированного Крыма до 23 июня 2016 года.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, решение было принято в пятницу в Брюсселе в рамках заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам без обсуждения.
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Публикация решения ожидается в субботу.
Санкции касаются импорта продукции, производимой в Крыму или Севастополе, инвестиций, туристических услуг, в частности, европейские круизные корабли не могут заходить в порты полуострова, кроме случаев чрезвычайной ситуации, экспорта определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетического сектора, а также связанных с разведкой, добычей и производством газовых, нефтяных и минеральных ресурсов.
Ранее УНИАН сообщал, что постоянные представители стран-членов ЕС договорились продлить экономические санкции против России до 31 января следующего года. Также была достигнута договоренность, что еще на один год будут продлены санкции на инвестиции для оккупированного Крыма.