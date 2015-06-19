Путин: Мы не агрессивные - мы настойчивые

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«Не нужно занимать переустройством мира –нужно исходить из того что есть и с уважением относится друг к другу и совместно работать, искать общее решение общих проблем. Россия не претендует на какую-то гегемонию, она не претендует на какой-то эфемерный статус сверхдержавы. Мы никому не навязываем своих стандартов или модели поведения или развития, мы хотим равноправных, равноценных отношений со всеми участниками международного сообщества» - сказал Путин.

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По его словам, РФ готова строить отношения с США, Европой и Азией на равноправной основе.

«Мы не ведем себя агрессивно. Мы более настойчиво и последовательно стали отстаивать свои интересы, мы долгое время, можно сказать десятилетия, спокойно молчали и предлагали всякие элементы сотрудничества, но постепенно нас все отжимали, отжимали, отжимали и поджали к такой черте, за которую мы не можем отступить», - сказал он.