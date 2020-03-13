"Тебя ждут дома!": украинская политическая сила агитирует за рубежом

В Польше появились билборды, обращенные к украинцам, которые работают за рубежом. Билборды были размещены Украинской Галицкой партией, которая активно работает в Галичине. Это едва ли не первая попытка украинской политической партии вести агитационную работу за пределами Украины.

«Тебя ждут дома», - именно этот призыв мы пытаемся донести тем, кто сегодня вынужден работать на развитие экономики других государств. Мы работаем для того, чтобы Украина стала сильной, ведь наш самый ценный потенциал – это люди. Мы призываем их возвращаться к своим семьям, и строить свой дом на родной земле – как завещал митрополит Андрей Шептицкий», - говорит председатель Политсовета Украинской Галицкой партии Ирина Моряк.

«Приятно видеть такой призыв. Не ожидал, что кто-то кроме моей семьи ожидает моего возвращения в Украину. Приятно, что у нас есть политические силы, которые думают о завтрашнем дне, и сегодня что-то делают для развития Украины», - говорит Олег, возвращается с заработков в Польше домой.

В прошлом году украинцы перевели в Украину из-за рубежа почти 12 млрд. долларов США, при том объем прямых иностранных инвестиций составил лишь 1,8 млрд. долл. США. Именно заробитчане стали по факту крупнейшим инвестором в экономику государства, что, в частности, обусловило укрепление гривны в 2020 году.

Украинская Галицкая партия зарегистрирована в 2014 г. во Львове. По итогам местных выборов 2015-2019 г.. Партия получила около 90 мандатов в поселковых и городских советах Галичины. 4 депутата от УГП в 2019 г. одержали победу на досрочных выборах народных депутатов Украины и вошли во фракцию "Голос".