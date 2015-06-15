Порошенко хочет отставки Наливайченко - источник

Об этом он заявил на встрече с фракцией БПП в парламенте, сообщает источник издания INSIDER.

Президент мотивировал свое решение недовольством результатами работы. Новым главой СБУ может стать Василий Грицак, который ныне является первым заместителем председателя СБУ.

Напомним, глава СБУ отправляется в отставку и назначается Верховной Радой по представлению президента.

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Напомним, глава СБУ Валентин Наливайченко заявил о подозрениях в отношении экс-заместителя генпрокурора Даниленко, которые возникли в ходе расследования уголовного производства в связи с пожаром на нефтебазе в Киевской области.

Ранее советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил о том, что Наливайченко получил повестку от следователя ГПУ, "которая таким образом реагирует на заявление главы СБУ во время последнего заседания Кабинета министров о причастности бывшего руководства ГПУ к горящей нефтебазе "БРСМ-Нафта". В понедельник, 15 июня, председатель СБУ побывал на допросе в ГПУ.