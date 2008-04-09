По списку БЮТ в Киевраду пойдут Тигипко и Зинченко?
13:57, 09 апреля 2008Политика
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В качестве имиджевого наполнения блока
|Сергей Тигипко
Об этом Украинской правде сообщили источники, приближенные к руководству БЮТ.
По словам собеседника "Украинской правды", Зинченко и Тигипко рассматриваются в качестве имиджевого наполнения блока Тимошенко.
Кроме того, в список БЮТ может быть включен поэт, экс-депутат Борис Олейник.
"Ожидается, что первая тройка списка БЮТ в Киевсовет будет такая же, что и на выборах в Верховную Раду – Тимошенко, Турчинов, Томенко", - сказал собеседник.
Как и предполагалось, на должность мэра от БЮТ будет выдвинут Александр Турчинов, что может состояться в четверг.
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