По списку БЮТ в Киевраду пойдут Тигипко и Зинченко?

В список блока Тимошенко в Киевсовет могут быть включены Александр Зинченко и Сергей Тигипко.

Об этом Украинской правде сообщили источники, приближенные к руководству БЮТ.

По словам собеседника "Украинской правды", Зинченко и Тигипко рассматриваются в качестве имиджевого наполнения блока Тимошенко.

Кроме того, в список БЮТ может быть включен поэт, экс-депутат Борис Олейник.

"Ожидается, что первая тройка списка БЮТ в Киевсовет будет такая же, что и на выборах в Верховную Раду – Тимошенко, Турчинов, Томенко", - сказал собеседник.

Как и предполагалось, на должность мэра от БЮТ будет выдвинут Александр Турчинов, что может состояться в четверг.