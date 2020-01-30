ГБР направило в суд дело об избиении скандальным застройщиком Микитасем главы ОТГ

Народный депутат VIII созыва предстанет перед судом за хулиганство.

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата (VIII созыва) Максима Микитася.

Как сообщает пресс-служба ГБР, бывший депутат обвиняется в совершении хулиганства (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

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Следствием установлено, что 5 июля 2019 года тогдашний народный депутат во время агитации на внеочередных выборах в Верховную Раду в помещении поселкового совета с. Любеч Репкинского района Черниговской области причинил легкое телесное повреждение председателю объединенной территориальной громады. При этом вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику, оскорбления и игнорировал замечания присутствующих,

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 5 лет.

Как сообщал УНИАН, 5 июля следователи ГБР открыли уголовное производство по факту нападения Микитася на председателя Любечского поселкового совета.

Бывший депутат ворвался в помещение поселкового совета во время сессии и причинил поселковому голове Сергею Пинчуку телесные повреждения.

24 сентября Микитасю сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий.

В декабре ГБР завершило досудебное расследование по этому факту.

До 30 января сторона защиты знакомилась с материалами производства.