Евросоюз ставит Украину на место?

В Еврокомиссии говорят, что сегодня нельзя утверждать, когда Европейский Союз подпишет новое соглашение с Украиной. Об этом заявила в Брюсселе в понедельник представитель Европейской Комиссии Кристиане Хоманн.

«Переговоры о новом, усиленном соглашении с Украиной продолжаются. Конечно, мы надеемся, что достигнем продвижения настолько, насколько это возможно. Мы также надеемся, что на саммите ЕС – Украина в начале осени мы сможем подбить итоги. Тогда и увидим, сможем ли подписать соглашение до конца года, или нет», – сказала она.

Но утверждать это в данный момент – это «чистая спекуляция», – отметила представитель Еврокомиссии.

Ранее в понедельник Президент Украины Виктор Ющенко выразил надежду, что Украина уже в сентябре станет «ассоциированным членом» Евросоюза.

Он надеется, что политическую часть усиленного соглашения «Украина – ЕС» могут подписать уже в сентябре.

Радио Свобода