Гончарук: Кабмин продолжает работать в штатном режиме

Гончарук назвал свою отставку политическим решением.

Кабинет министров продолжит работать в штатном режиме до того момента, пока президент Украины Владимир Зеленский не примет решения по заявлению о моей отставке с поста главы правительства, которое я сегодня, 17 января, ему подал.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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«Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решения, кто на какой позиции в большой команде может работать. Это - политическое решение, которое мы ожидаем от нашей политической силы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 января премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление об отставке.

Вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица.

Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

На записях человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя «полным профаном» в экономике. После этого в соцсетях была распространена информация о том, что Гончарук якобы написал заявление об увольнении.