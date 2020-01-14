Зеленский и Трюдо обсудили дальнейшие совместные действия в связи с авиакатастрофой в Иране

Глава Украинского государства подтвердил готовность содействовать возвращению в Канаду тел погибших канадских граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели третий телефонный разговор, во время которого обсудили катастрофу самолета украинских авиалиний в Иране.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Премьер-министр Канады поблагодарил президента Украины за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии. Трюдо попросил содействия Зеленского в диалоге с иранскими властями во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады", - говорится в сообщении.

Глава Украинского государства положительно оценил привлечение представителей Канады к расследованию. "Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране", - подчеркнул Зеленский и подтвердил готовность предоставить логистическое содействие в возвращении в Канаду останков погибших канадских граждан после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

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Собеседники поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в сбитии самолета.

Как отметили в Офисе президента, Зеленский и Трюдо надеются на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе. Заседание группы состоится 16 января в Лондоне. В этом контексте стороны отметили важность разработки алгоритма недопущения подобных трагедий в будущем.

Президент Украины и премьер-министр Канады выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и обмен информацией по расследованию катастрофы, в частности во взаимодействии с Ираном.

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

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На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Командующий ВВС и военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции, бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде взял на себя ответственность за сбитие украинского самолета. Он заявил, что оператор иранской системы противовоздушной обороны ошибочно принял самолет МАУ за "крылатую ракету".

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.