Пуск поездов по крымскому мосту: Литва заявила о нарушении суверенитета Украины

МИД Литвы осудило нарушение международного права Россией.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Линас Линкявичюс назвал открытие железнодорожного движения по Керченскому мосту нарушением международного права.

Читайте такжеВ ООН отреагировали на пуск Россией поездов по крымскому мостуОб этом он написал в Twitter.

«Строительство железной дороги Керченского моста между оккупированным Крымом и Россией является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности. Мы осуждаем это нарушение международного права. Никогда не признаем незаконную аннексию Крыма», – написал Линкявичюс.

Ранее УНИАН сообщал, что 23 декабря Россия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив в аннексированный Крым. Открывал мост президент России Владимир Путин.