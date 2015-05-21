Участники саммита ЕНП в Риге требуют индивидуального подхода к участникам Восточного партнерства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в декларации, которая будет принята по результатам саммита ЕНП, который состоялся сегодня в Риге перед началом саммита «Восточного партнерства» (ВП).

"Новое развитие стран ВП требует разного подхода к каждой отдельной государства и впоследствии необходимо признать цель европейской интеграции заинтересованных стран", - говорится в декларации.

Лидеры ЕНП подчеркнули, что страны «Восточного партнерства» является "очень разными и имеют разные амбиции с разными ожиданиями; и поэтому призывают к созданию более функциональной политики, которая бы учли такое разнообразие, применяя настоящий индивидуальный подход к отдельным странам-партнерам".

"(Лидеры ЕНП) считают, что политика «Восточного партнерства» должна быть дальновидной и гибкой, чтобы обеспечить долгосрочные стимулы для всех партнеров, включая тех, которые имеют европейские устремления", - говорится в декларации.

Читайте такжеПорошенко назвал "сильным месседжем" принятую в Риге декларацию ЕНПТакже в документе подчеркивается, что "европейская перспектива является движущей силой для реализации реформ в этих странах и еще больше укрепляет их приверженность общим ценностям и принципам, таким как демократия, верховенство права, борьба с коррупцией, сильная и независимая судебная система, соблюдение прав человека".

"Страны СП, которые больше всего хотят углубить отношения с ЕС и готовы проводить необходимые реформы как в политическом, так и экономическом уровнях, должны быть надлежащим образом взятые поддержаны, и таким образом должен быть создан стимул для их дальнейшей европейской интеграции", - убеждены лидеры ЕНП.

Они также заявляют, что глубина и масштабы отношений с каждой страной-партнером СП "должны отражать их собственные амбиции евроинтеграции, приверженности общим ценностям и прогресса в реформах на основе законодательства ЕС".

"(Лидеры ЕНП) приглашают ЕС разработать более целенаправленную поддержку, направленную на оказание помощи государствам в реализации соглашений об ассоциации и проведению реформ, а также консолидацию потенциала органов местного самоуправления и гражданского общества, что создаст прочный фундамент для хорошо управляемых и процветающих государств", - отмечается в декларации.

Вместе с тем в документе подчеркивается, что «Восточное партнерство "не направлено на причинение вреда или осложнения двусторонних отношений с Российской Федерацией или с любой другой третьей стороной, а наоборот открытое к развитию совместной деятельности с целью создания благоприятных условий для устойчивого развития стран-соседей".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Риге начинается двухдневный саммит лидеров стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство» и глав государств Евросоюза.

Участниками программы являются шесть стран: Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Азербайджан и Армения.