Пострадавшие по делу Кернеса уверены, что он сам спланировал протесты у здания суда (фоторепортаж)

Пострадавшие по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса, обвиняемого в пытках, избиении и похищении активистов Евромайдана, Сергей Ряполов и Александр Кутянин считают, что мэр Харькова сам организовал проведение сегодняшней акции у здания суда с целью срыва судебного заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили журналистам.

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По словам Ряполова, наличие так называемых «протестующих» в балаклавах перед зданием суда является спланированной акцией, чтобы у мэра Харькова были причины покинуть здание.

Также он сообщил, что сегодня он испытывал затруднения пока добирался на заседание суда. В частности, несколько раз его останавливали работники ГАИ, а также он беспрепятственно не смог подойти и к самому зданию суда.

Как сообщал УНИАН, сегодня перед зданием Киевского районного суда Полтавы собралось около 70 митингующих, которые при приближении Кернеса начали бросать в него яйца. Охранники "Грифона" эвакуировали Кернеса из здания суда. По словам адвоката обвиняемого Александра Гульченко, Кернеса эвакуировали из-за угрозы его жизни, поскольку в толпе митингующих якобы были люди с огнестрельным оружием.

Справка УНИАН. городского голову Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана в марте прошлого года.

2 марта Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

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2 апреля Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

На судебное заседание 28 апреля в Полтаве Кернес не явился, так как проходил лечение в Италии.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Кернес саботирует правосудие и потребовал изменить мэру Харькова меру пресечения.