Суд по делу Кернеса перенесли на 28 мая и пообещали взять здание под охрану

В Полтаве суд по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса, обвиняемого в похищении и избиении евромайдановцев, перенесен на 28 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение огласил судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов.

«Следующее заседание пройдет в Киевском районном суде Полтавы 28 мая этого года в 10:30», - сказал он.

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Также принято решение, что судебное заседание будет охранять батальон милиции «Грифон», а также представители Полтавской и Харьковской милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня перед зданием Киевского районного суда Полтавы собралось около 70 митингующих, которые при приближении Кернеса начали бросать в него яйца. Охранники "Грифона" эвакуировали Кернеса из здания суда. По словам адвоката обвиняемого Александра Гульченко, Кернеса эвакуировали из-за угрозы его жизни, поскольку в толпе митингующих якобы были люди с огнестрельным оружием.

Пострадавшие по делу Кернеса Сергей Ряполов и Александр Кутянин заявили, что мэр Харькова сам организовал проведение сегодняшней акции у здания суда с целью срыва судебного заседания.

Справка УНИАН. городского голову Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана в марте прошлого года.

2 марта Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

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2 апреля Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

На судебное заседание 28 апреля в Полтаве Кернес не явился, так как проходил лечение в Италии.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Кернес саботирует правосудие и потребовал изменить мэру Харькова меру пресечения.