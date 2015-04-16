В суд Полтавы поступили материалы дела Кернеса

В Киевский районный суд Полтавы 15 апреля поступили материалы уголовного производства по обвинению мэра Харькова Геннадия Кернеса в похищении активистов Майдана и их пытках.

Об этом УНИАН сообщили в канцелярии суда.

Также в суде отметили, что дело Кернеса автоматически распределилось на судью Андрея Антонова.

Предварительное судебное заседание состоится в течение 5 дней.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.

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26 марта Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

31 февраля в Дзержинском райсуде Харькова началось первое заседание по делу Кернеса, но из-за неявки потерпевших в заседании был объявлен перерыв до 7 апреля.

В то же время 2 апреля Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса в Киевский райсуд Полтавы из Дзержинского районного суда Харькова.

Кернеса и двух его охранников подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана в марте прошлого года.