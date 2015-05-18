Среди митингующих находились неизвестные с оружием, Кернес эвакуирован с заседания суда - адвокат

В Полтаве обвиняемого в похищении и избиении евромайдановцев мэра Харькова Геннадия Кернеса эвакуировали с заседания суда охранники "Грифона".

Как передает корреспондент УНИАН, перед заседанием возле здания суда собралось около 70 митингующих, которые при приближении Кернеса начали бросать в него яйца.

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В начале заседания адвокат обвиняемого Александр Гульченко заявил, что Кернеса эвакуировали из здания суда из-за угрозы его жизни.

По словам адвоката, "в толпе митингующих были лица с огнестрельным оружием. Поэтому охранники "Грифона" увезли Кернеса от толп митингующих.

"Сейчас решается вопрос, проводить суд сегодня вообще. Ибо мы не можем работать в таких условиях, когда слишком давит народ на улицы. В моего коллегу попали яйцом. Возможно, суд и продолжится, но без участия моего подзащитного. И вообще, больше всего мы будем просить, чтобы суд перенесли в другой город, чтобы он не проходил в Полтаве ", - говорит Гунченко.

Сейчас митингующие продолжают стоять под зданием суда. Они выстроились напротив шеренги правоохранителей и кричат "Банду геть!".

Как сообщал УНИАН, городского голову Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана в марте прошлого года.

2 марта Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

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2 апреля Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

На судебное заседание 28 апреля в Полтаве Кернес не явился, так как проходил лечение в Италии.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Кернес саботирует правосудие и потребовал изменить мэру Харькова меру пресечения.