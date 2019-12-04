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"Это разворот в другую сторону": Вятрович раскритиковал нового главу Института нацпамяти

20:54, 04 декабря 2019
Политика
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Вятрович 3 декабря принес присягу депутата / фото УНИАН

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Соответствующий пост Вятрович опубликовал на своей странице в Facebook.

«Антон Дробович - председатель Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев», - написал Вятрович.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что Кабмин назначил Дробовича главой Украинского института национальной памяти. Дрогобич - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова.

Напомним, 18 сентября Кабинет министров Украины уволил Владимира Вятровича с должности председателя Украинского института национальной памяти.

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Теги: #Вятрович#Украинский институт национальной памяти