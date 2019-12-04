Правительство назначило преемника Вятровича - главу Института нацпамяти (фото)

Новый глава Института нацпамяти - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова.

Кабинет министров Украины назначил нового главу Института национальной памяти. Читайте такжеЦИК признала Вятровича народным депутатом Об этом сообщил народный депутат Олесь Гончаренко на своей странице в Facebook. "Кабмин назначил Дробовича Антона - главу Украинского института национальной памяти. Антон - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова", - написал он. Напомним, 18 сентября Кабинет министров Украины уволил Владимира Вятровича с должности председателя Украинского института национальной памяти.

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