Правительство назначило преемника Вятровича - главу Института нацпамяти (фото)
13:55, 04 декабря 2019Политика
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Новый глава Института нацпамяти - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова.
Антон Дробович / be-inart.com
Кабинет министров Украины назначил нового главу Института национальной памяти.
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Об этом сообщил народный депутат Олесь Гончаренко на своей странице в Facebook.
"Кабмин назначил Дробовича Антона - главу Украинского института национальной памяти. Антон - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова", - написал он.
Напомним, 18 сентября Кабинет министров Украины уволил Владимира Вятровича с должности председателя Украинского института национальной памяти.
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