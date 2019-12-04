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Правительство назначило преемника Вятровича - главу Института нацпамяти (фото)

13:55, 04 декабря 2019
Политика
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Антон Дробович / be-inart.com

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Об этом сообщил народный депутат Олесь Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Кабмин назначил Дробовича Антона - главу Украинского института национальной памяти. Антон - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова", - написал он.

Напомним, 18 сентября Кабинет министров Украины уволил Владимира Вятровича с должности председателя Украинского института национальной памяти.

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