Климкин предлагает НАТО создать дополнительный трастовый фонд для борьбы с российской пропагандой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин заявил после заседания Комиссии НАТО-Украина, говоря об имплементации предварительно согласованных пяти трастовых фондов и необходимости реформирования безопастностного сектора Украины.

"Я предложил на сегодняшней встрече основать другой трастовый фонд или любого типа эффективную структуру для реагирования на российскую пропаганду", - подчеркнул Климкин.

Читайте такжеМинобороны и НАТО обсудили создание трастовых фондов поддержки оборонного сектора Украины

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе было принято решение о создании для Украины четырех трастовых фондов, которые касаются командования, контроля, связи и компьютеризации, логистики и стандартизации, киберзащиты, переподготовки военных, уволенных в запас.

В конце 2014 года Альянс основал пятый фонд помощи в реабилитации раненых украинских военных.