Сегодня Рада рассмотрит вопрос досрочного прекращения полномочий ряда депутатов (прямая трансляция)

Как сказал в комментарии УНИАН первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник, речь идет о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Степана Барны (фракция «Блок Петра Порошенко») и Андрея Мельника (фракция «Самопомощь»), а также, возможно, Валерия Кулича (фракция «БПП»).

По его словам, народный депутат Барна стал председателем Тернопольской облгосадминистрации, а Мельник написал заявление о сложении с себя полномочий народного депутата по собственному желанию.

Пинзеник также не исключил, что сегодня ВР рассмотрит заявление о сложении депутатских полномочий Кулича, назначенного на должность председателя Черниговской облгосадминистрации.

Также в повестке дня предусмотрено рассмотрение законопроекта об упрощении процедуры выплаты дивидендов акционерам (№ 1249), а также об отмене чрезмерного количества оснований для остановки транспортных средств и осуществлении общественного контроля за правоохранительными органами (№ 1037).

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Кроме того, Верховная Рада рассмотрит законопроект об изменениях в Налоговый кодекс в части налогообложения отдельных транспортных средств, которые могут быть отнесенными к предметам роскоши (№ 1868), а также изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно порядка временного изъятия имущества и проведения обыска (№2181).

Парламент также планирует рассмотреть законопроект, который касается доступа СМИ к заседаниям комитетов ВР (№ 1228) и законопроект относительно усовершенствования процедур взыскания штрафов, наложенных за нарушение законодательства, касающегося государственного регулирования рынка ценных бумаг (№1102).

Народные депутаты намерены рассмотреть около 15 проектов постановлений о переименовании населенных пунктов и относительно изменений и установления границ некоторых из них.