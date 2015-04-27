Аваков раскрыл новые детали реформы МВД: сервисные центры милиции и камеры на улицах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, об этом он сказал в эфире одного из национальных телеканалов.

В частности, как отметил Аваков, сейчас подготовлены и переданы в парламент четыре законопроекта - «О национальной полиции», «Об органах внутренних дел» и два законопроекта, посвященные изменениям правил дорожного движения, функционированию патрулей.

По мнению Авакова, для предотвращения правонарушений необходимо увеличить количество камер видеонаблюдения в общественных местах и на дорогах. Это предусмотрено в вышеупомянутых законопроектах, отметил он.

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«Количество камер видеонаблюдения увеличится в разы. Мы говорим о том, чтобы камеры могли фиксировать нарушения на дорогах. На основе этих записей правоохранители будут выписывать штрафы, а нарушителям будут поступать так называемые «письма счастья»», - сказал глава МВД.

Министр внутренних дел Украины остановился также на реформировании ГАИ.

«Будет новая патрульная полиция. Между городами на трассах будет заниматься пока ГАИ. У нас хватит и сил, и ресурсов. Будет дорожный патруль. Мы полностью изменим нынешнюю систему МРЭО. До конца года начнет функционировать новый сервисный центр, в котором будет совершенно другой уровень обслуживания, упрощенные процедуры. Там граждане смогут оформлять все, что касается МВД: начиная от справок о несудимости, заканчивая регистрацией оружия», - отметил Аваков.

Он выразил надежду, что соответствующие законы будут приняты парламентом, подписаны президентом и вступят в силу не позже 1 июня.