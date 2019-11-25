Песков: отдельной встречи Путина с Зеленским на «нормандском саммите» пока не планируется
Во время саммита в «нормандском формате» в Париже 9 декабря пока не планируется отдельная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.
Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
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«Пока нет никаких пометок по программе, это все в стадии подготовки, это подготовка между четырьмя столицами», — сказал представитель Кремля.
По его словам, «соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка, пока ясно только, что будет «нормандский формат».
«Так или иначе в рамках «нормандского формата» все четыре президента встретятся, а уже все остальное, что на полях будет происходить — эти модальности согласовываются», — добавил Песков.
Саммит в «нормандском формате» с участием глав государств Украины, России, Франции и Германии запланировано на 9 декабря.
Ранее Зеленский заявил, что на саммите в «нормандском формате» будет обсуждать сроки прекращения войны на Донбассе, деоккупацию неподконтрольных территорий двух областей, а также обмен пленными. Впоследствии глава государства назвал четыре вопроса, о которых хочет договориться на саммите.