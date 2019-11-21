Захват Россией украинских моряков возле Керчи: сегодня в Морском суде ООН состоятся первые слушания

Украинская сторона собирается доказать, что проход кораблей 25 ноября 2018 года был мирным и законным, а действия РФ являются нарушением норм международного права.

Сегодня, 21 ноября, в Гааге состоятся первые слушания арбитражного трибунала в деле о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против России) по Конвенции ООН по морскому праву.

Речь идет об иске, который Министерство иностранных дел подало 1 апреля 2019 года.

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По словам заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, украинская сторона собирается "доказать всему миру и арбитражному трибуналу, что проход 25 ноября 2018 года был мирным и законным, а действия Российской Федерации, в том числе относительно уголовного преследования наших моряков, являются нарушением норм международного права".

Как сообщал УНИАН, Россия захватила три корабля ВМС Украины и 24 украинских военнослужащих 25 ноября 2018 года неподалеку от Керченского пролива.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

17 ноября стало известно, что РФ возвращает захваченные суда Украине. 20 ноября катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу" прибыли в гавань Очакова.