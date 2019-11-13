«Танки России будут под Варшавой, а НАТО нагадит в штаны»: Коломойский дал интервью New York Times

В интервью бизнесмен подчеркнул, что Зеленскому нужно готовиться к потере финансирования МВФ.

За последние пять лет более 13 тысяч человек погибли на фактической войне между Россией и Украиной, на которой битва идет за то, чтобы сбросить оковы колониального хозяина и сблизиться с Западом. В этих усилиях важную роль сыграл миллиардер Игорь Коломойский, который потратил миллионы долларов на развертывание и обеспечение бойцов для остановки российского наступления в 2014 году.

Но Коломойский, которого считают самым могущественным человеком в Украине за пределами правительства учитывая его поддержку недавно избранного президента Владимира Зеленского, теперь изменил свое мнение. Он говорит, что настало время для Украины отказаться от Запада и развернуться к России, — пишет New York Times.

«Они все равно сильнее. Нам нужно улучшить наши отношения», - сказал Коломойский, сравнивая силы России и Украины.

«Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы в Америке заставляете нас воевать, не давая нам даже деньги на это», - добавил он.

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Издание напоминает, что Коломойский ранее критиковал МВФ и то, что он рассматривает как чрезмерно напористое вмешательство Запада в Украине. В эмоциональном интервью для New York Times миллиардер вновь подчеркнул, что Зеленскому нужно готовиться к потере финансирования МВФ. Он также описал нынешний процесс импичмента в Вашингтоне как «последнюю каплю» и высказался откровенно о логике возвращения к партнерству с Россией. По его словам, становится очевидным, что Евросоюз и НАТО никогда не примут Украину. Поэтому лучше смириться с реальностью и даже не пытаться.

«Вы все нас не примете», - сказал Коломойский во время интервью в комнате для конференций своего киевского офиса.

«Нет никакой пользы от траты времени на пустые разговоры. Тогда как Россия с радостью примет нас в новый Варшавский пакт», - цитирует издание миллиардера.

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Пять лет назад у 56-летнего Коломойского были другие взгляды. На фоне российской атаки миллиардер согласился стать главой администрации Днепропетровской области, расположенной рядом с линией фронта. Он финансировал проправительственные батальоны, которые держали линию обороны, пока регулярная армия не смогла перебросить достаточные силы, чтобы сдерживать боевиков. Теперь Коломойский настаивает, что он до сих пор не любит Россию, вспоминая Голодомор 1930-х годов как одну из трагедий, которая постигла Украину из-за союза с Москвой. Но он сказал New York Times, что Запад потерял Украину, потому что не дал ей достаточно денег и не открыл существенно свои рынки. Вместо этого США просто используют Украину для ослабления своего геополитического соперника.

«Война против России до последнего украинца», - сказал он.

По мнению Коломойского, восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины. Он считает, что травма войны пройдет.

«Дайте 5, 10 лет, и про кровь забудут», - убежден Коломойский.

«Я показал в 2014 году, что не хочу быть с Россией. Я описываю объективно, что я вижу и куда все движется», - добавил он.

По его мнению, финансирование от России может заменить займы МВФ, который подталкивает Киев к антикоррупционным реформам. Эти изменения раздражают устоявшиеся бизнес-интересы в Украине.

«Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Думаю, они с радостью нам дадут их нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - пояснил Коломойский.

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Он также сказал New York Times, что если бы был президентом Украины, то открыл бы расследования, которые требует президент США Дональд Трамп. На вопрос журналистов, не рискует ли Киев так настроить против себя демократов, если их кандидат победит на следующих выборах, Коломойский ответил: «Если они будут с нами грубыми, мы пойдем к России».

«Российские танки будут базироваться возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО нагадит в штаны и будет покупать Pampers», - сказал миллиардер.

Он также рассказал, что работает над планом быстрого завершения войны. Но отказался раскрывать детали, потому что американцы «все испортят и станут на пути». Коломойский также намерен вернуть в свою собственность «ПриватБанк» или же добиться выплаты компенсации. По его словам, люди вроде предыдущего президента Петра Порошенко, ответственные за изъятие банка, должны быть наказаны.

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«А смертную казнь нужно вернуть для них», - сказал Коломойский.

Он опроверг сообщения о скрытом влиянии на правительство Зеленского. Но предостерег, что начинает верить в то, каким его изображают, и имеет возможность воплотить этот образ.

«Если я надену очки и посмотрю на себя так, как это делает весь мир, то увижу себя монстром, кукловодом, обладателем Зеленского, кем-то, кто строит апокалиптические планы», - сказал Коломойский, - «Я могу начать воплощать все это».