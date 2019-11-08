New York Times: Трамп требовал, чтобы Зеленский объявил расследование против Байдена и Клинтон

Чиновник Госдепартамента пожаловался следователям по делу об импичменте на политизацию американской политики в отношении Украины.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента, ответственный за политику в отношении Украины, рассказал следователям по делу об импичменте, что его тревожили требования президента Дональда Трампа. В частности, по его словам, Киев должен был «инициировать политически мотивированные преследования».

А это та тактика, использование которой в наиболее коррумпированных странах мира США обычно осуждают, — пишет New York Times со ссылкой на показания Джорджа Кента. Он занимает должность заместителя помощника Госсекретаря в бюро европейских и евразийских дел. Усилия американского президента и его личного адвоката Руди Джулиани он назвал «вредными для верховенства закона», а также для десятилетий американской внешней политики.

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«Существует нерешенная проблема, которая касается людей на высоких должностях в таких странах, использующих выборочное и политически мотивированное преследование, чтобы подавить своих оппонентов. Это плохо для верховенства закона не зависимо от того, в какой стране это происходит», - сказал Кент.

Он также рассказал, что задокументировал свои беспокойства в записках, которые писал на протяжении лета за несколько недель до публикации жалобы информатора относительно скандального телефонного разговора президентов США и Украины. В своих показаниях Кент раскрыл новые детали, которые подчеркивают, что требования Трампа к Украины об открытии расследования против Джо Байдена были политически мотивированы. По словам чиновника Госдепартамента, ему сказали, что президент хочет услышать фамилию «Клинтон» в контексте вероятных преступлений.

Кент рассказал, что ему доложили о разговоре между Трампом и послом США в ЕС Гордоном Сондлендом, который состоялся в начале сентября. В нем говорилось о том, что украинский президент Владимир Зеленский должен начать расследование против Байдена и его сына, а также вопросов об украинском сговоре с демократами во время выборов в 2016 году.

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«Президент США хотел как минимум чтобы президент Зеленский пошел к микрофону и заявил о расследовании против Байдена и Клинтон», - сказал Кент.

New York Times комментирует, что под фамилией «Клинтон» свидетель мог иметь в виду расследование о якобы украинском вмешательстве в выборы. Во всяком случае, его слова свидетельствуют, что поведение Трампа имело политический мотив, а не было продиктовано интересом к борьбе с коррупцией в Украине, на чем настаивает его защита. Впрочем, Кент признал в показаниях, что его знания о разговоре были не прямыми. А о других свидетелях ему ничего не известно.