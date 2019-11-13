Заявления от следующего после Луценко кандидата в избирательном списке не поступало - ЦИК

Согласно законодательству, вместо Ирины Луценко нардепом должны признать следующего по списку кандидата, которым является Наталья Бойко.

Заявления от следующего в избирательном списке кандидата после Ирины Луценко, которая вчера сложила мандат, в Центризбирком пока не поступало.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил глава ЦИК Олег Диденко.

Читайте также"Ишак", "подонки", "путинские прихвостни": в Раде нардепы поссорились из-за земельной реформы (видео)

По его словам, комиссия еще не получала постановление Верховной Рады о прекращении полномочий народного депутата Ирины Луценко.

"Насколько мне известно, представление еще не поступало. Есть определенная процедура прохождения документов в самой Верховной Раде... А ЦИК в течение шести дней с момента получения постановления ВР о досрочном прекращении полномочий народного депутата признает избранным следующего по очередности кандидата в списке", - отметил Диденко.

Глава ЦИК также отметил, что в комиссию не поступали документы для регистрации народным депутатом заявления об отказе от баллотирования от Натальи Бойко - следующей после Луценко в избирательном списке партии "Европейская солидарность".

"Здесь возможны два варианта: человек не подает документы, и в установленный законом срок (в течение 20 дней), если человек не предоставляет документы, он считается таким, который отказался, или же человек подает заявление об отказе баллотироваться и об исключении из избирательного списка. Пока что, насколько мне известно, такого заявления не поступало. Возможно, пока мы здесь находимся, что-то поступило, но по состоянию на вчера такого заявления не было", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Луценко была избрана в Верховную Раду VIII созыва по общегосударственному многомандатному округу от партии "Европейская солидарность" под 15-м номером в списке. Она была членом Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования.

Читайте также"Иду останавливать русский мир": Вятрович рассказал, зачем идет в депутаты

4 ноября Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. В тот же день ее муж, Юрий Луценко заявил, что она написала заявление о прекращении депутатских полномочий из-за проблемы с сердцем.

12 ноября Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Европейской солидарности" Луценко (№ 2395). За это решение проголосовали 275 народных депутатов из 399, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно законодательству, вместо Луценко народным депутатом должны признать следующего по списку кандидата, которым является Наталья Бойко.

Однако, во фракции "Европейская солидарность" заявили, что вместо Луценко во фракцию зайдет Владимир Вятрович - следующий после Бойко. Эту информацию на своей странице в Facebook подтвердил и сам Вятрович.