Украина семь раз требовала от РФ вернуть захваченные три корабля, но так и не получила ответ - Зеркаль

В МИД заявляют, что Россия нарушает нормы международного права, а поэтому давление международного сообщества на нее необходимо продолжать.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что Украина семь раз обращалась к Российской Федерации с требованием вернуть захваченные в ноябре 2018 года три корабля «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», но не получила никакого ответа.

Об этом Зеркаль сообщила в социальной сети Facebook.

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Заместитель министра отметила, что первый раз украинская сторона обратились к России с требованием вернуть Украине захваченные корабли еще 26 ноября 2018 года - на следующее утро после незаконного захвата трех военных кораблей и 24 украинских моряков.

«Потом были неоднократные обращения по этому же поводу к России. Требование немедленно освободить корабли есть и в нашем иске по Конвенции ООН по морскому праву от 1 апреля 2019 года. Всего таких обращений с требованием отдать корабли было по крайней мере 7. Ответов ни на один, включая и последнее от 4 октября 2019 года, мы не получили», - подчеркнула Зеркаль.

При этом дипломат напомнила о решении Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года, в котором говорилось, что «Россия должна немедленно передать под контроль Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу».

Она отметила, что ключевым аспектом для международного права является корабль. «Именно он и имеет иммунитет, поскольку является выражением суверенитета государства-флага», - пояснила Зеркаль.

«Следовательно, тот факт, что Россия до сих пор не отдала нам незаконно захваченные корабли является очередным свидетельством нарушения ею норм и принципов международного права. Россия пытается представить, что она исполнила решение Трибунала, когда освободила наших ребят (о чем немедленно после освобождения уведомила Международный трибунал по морскому праву). Однако, это не так! Все должны осознавать, что решение Международного трибунала по морскому праву не выполнено. Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права», - подчеркнула она.

В этой связи заместитель министра заявила, что, пока корабли не будут безусловно возвращены под контроль Украины, давление на Россию должно продолжаться.

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 26 января раненых украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово".

7 сентября между Украиной и Россией произошел обмен, в рамках которого в Украину вернулись 35 граждан, в том числе 24 военнопленных моряка.

В начале октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия вернет украинские военные корабли, которые она захватила у Керченского пролива в ноябре 2018 года.