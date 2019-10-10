Пристайко рассказал, когда Россия вернет захваченные корабли

По словам Пристайко, Украина ждет, когда Россия "назовет точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы сможем их забрать".

Россия вернет украинские военные корабли, захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года, в ближайшее время.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил в интервью "Радио Свобода"

"Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются военно-морским командованием. Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли нам переданы, остались ли на них, например, следы от выстрелов, сделанных по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет к тому времени, когда мы их заберем", - отметил он.

По словам Пристайко, Украина ждет, когда Россия "назовет точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы сможем их забрать".

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Кроме того, министр напомнил, что Украина не признает выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

По его словам, они "должны были быть возвращены давным-давно без всякой выдачи нами желаемых российской стороной".

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в МИД РФ заявили, что переданные Россией предложения о возврате захваченных кораблей в силе, ответ за Украиной.

«Мы говорили об этих условиях», - сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос, когда и при каких условиях, Россия вернут захваченные корабли в нейтральных водах Черного моря.

При этом она сослалась на ноту МИД России, переданную Украине.

По ее словам, ей неизвестно о новых условиях возврата кораблей ВМС ВСУ.

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«Мы процедуру (возврата кораблей – УНИАН) описывали, отправив официальную ноту украинской стороне. Там описаны технические возможности как это можно сделать», - сказала она.

Захарова сообщила, что пленённые моряки были переданы Украине согласно условиям, описанным в этой ноте, поскольку уполномоченная Украины по правам человека сделала соответствующие поручительство.

Захарова подчеркнула, что процедура возврата кораблей «прописана официально и передана украинской стороне».

В частности, в ноте МИД РФ, датированной концом июня, указано: "Украинской стороне предлагается предоставить в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ письменные гарантии участия каждого из 24 украинских моряков после их освобождения из-под стражи в предварительном и судебном следствии, а также письменные гарантии сохранности вещественных доказательств – военно-морских кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" после их передачи на ответственное хранение украинской стороне до вынесения судебного решения".