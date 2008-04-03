Спикер НАТО свои деньги на ПДЧ для Украины не поставил бы

Лидеры НАТО выражают готовность выйти на единую общую позицию всех стран-членов в вопросе Плана действий по членству в Альянсе для Украины и Грузии.

Как сообщает Би-Би-Си, об этом заявил спикер НАТО Джеймс АПАТУРАЙ на брифинге после неформального ужина лидеров НАТО, с которого и начался саммит в среду поздним вечером в Бухаресте.

По его словам, лидеры Альянса не достигли согласия о предоставлении Украине и Грузии Плана действий по членству.

Дж.АПАТУРАЙ сказал, что дискуссия будет продолжаться в четверг и сосредоточится на "языке и элементах" решения, но он заметил, что лидеры НАТО во время ужина очертили три важных момента: двери НАТО открыты для Украины и Грузии, они имеют основания подать заявки на вступление; ПДЧ не означает членство в НАТО; ни одна посторонняя страна не имеет права вето на решение НАТО.

Как добавил Дж.АПАТУРАЙ, во время ужина лидеров НАТО была выражена готовность выйти на единую общую позицию в вопросе ПДЧ для Украины и Грузии.

“Вопрос ПДЧ для Грузии и Украины - это вопрос не "ли", а "когда", - передал спикер НАТО общее мнение лидеров Альянса.

Он отказался дать ответ на вопрос, получат ли два новых независимых государства ПДЧ в четверг. "Давайте подождем и посмотрим, как пойдет дискуссия. На этот момент я не ожидаю ПДЧ для Украины и Грузии здесь (в Бухаресте)", - сказал Дж.АПАТУРАЙ.

На вопрос украинской службы Би-Би-Си, может ли еще ситуация во время официальных дискуссий на саммите в четверг утром измениться, Дж.АПАТУРАЙ ответил: "Свои деньги я бы на это не поставил".